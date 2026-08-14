Durmuş, 25 yıllık süreçte İnegöl’ün birçok alanda önemli yatırımlarla buluştuğunu belirterek, “Bundan sonra da İnegöl’ümüz için çalışmaya, eser üretmeye ve hemşehrilerimizin beklentilerine çözüm olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan siyasi yolculuğunun 25. yıl dönümünü değerlendiren AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, açıklamasında partinin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece ilişkin mesajlar verdi.

AK Parti’nin millet merkezli siyaset anlayışıyla hareket ettiğini belirten Durmuş, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi İnegöl’de de eser ve hizmet siyaseti ortaya koyduklarını ifade etti.

“İNEGÖL BİRÇOK ALANDA YATIRIMLARLA BULUŞTU”

Geride kalan 25 yıllık süreçte İnegöl’ün önemli bir değişim ve gelişim yaşadığını belirten Durmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geride bıraktığımız çeyrek asırda İnegöl’ümüz; ulaşımdan sağlığa, eğitimden spora, sosyal hizmetlerden altyapıya, kamu yatırımlarından şehirleşmeye kadar birçok alanda önemli eser ve hizmetlerle buluşmuştur. Şehrimizin büyüyen nüfusuna, gelişen sanayisine ve artan ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlar birer birer hayata geçirilmiş, İnegöl’ümüzün geleceğine güçlü bir şekilde yön verilmiştir.”

“GELECEĞİN İNEGÖL’ÜNÜ İNŞA EDECEK ADIMLARIN TAKİPÇİSİ OLDUK”

AK Parti teşkilatlarının İnegöl’ün sorun ve ihtiyaçlarını hem sahada hem de Ankara’da takip ettiğini kaydeden Durmuş, yalnızca mevcut ihtiyaçlara değil, kentin geleceğine yönelik çalışmalara da odaklandıklarını söyledi.

Durmuş, “Bu süreçte yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık; geleceğin İnegöl’ünü inşa edecek adımların da takipçisi olduk. Milletvekillerimiz, belediyelerimiz, teşkilatlarımız ve tüm kurumlarımızla birlikte şehrimizin her meselesini Ankara’da ve sahada yakından takip ettik” dedi.

“İNEGÖL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet anlayışını sürdüreceklerini belirten Durmuş, bundan sonraki süreçte de İnegöl için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Durmuş, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ‘halka hizmet Hakk’a hizmettir’ anlayışıyla 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra da İnegöl’ümüz için çalışmaya, eser üretmeye ve hemşehrilerimizin beklentilerine çözüm olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLAT MENSUPLARINA VE MİLLETE TEŞEKKÜR

Açıklamasında AK Parti teşkilatında bugüne kadar görev yapan isimlere de teşekkür eden Durmuş, hayatını kaybeden teşkilat mensuplarını rahmet ve minnetle andı.

Mustafa Durmuş, “Bu kutlu davanın bugünlere ulaşmasında emeği bulunan, kuruluşundan bugüne teşkilatımızın farklı kademelerinde görev yapmış tüm dava arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar teşkilatımızda görev almış ve ebediyete irtihal etmiş kıymetli dava arkadaşlarımızı da rahmet ve minnetle yâd ediyor, Rabbimden her birine rahmet diliyorum” dedi.

“MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

AK Parti’nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda vatandaşların desteğinin önemine dikkat çeken Durmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“25 yıldır desteğini, duasını ve güvenini bizlerden esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. AK Partimizin 25. kuruluş yıl dönümünün ülkemize, milletimize, Bursa’mıza ve İnegöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN