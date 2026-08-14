MOSFED’in NielsenIQ’ya yaptırdığı araştırma, Türkiye’de mobilya tüketicisinin satın alma alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koydu. 16 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelindeki 12 istatistiki bölgeden 26 ilde, mobilya satın alma kararında söz sahibi 25-55 yaş aralığındaki 1.600 tüketiciyle çevrim içi görüşme yapıldı.

Araştırmanın sonuçları, tüketicinin mobilyayı yalnızca zorunlu bir ihtiyaç olarak görmediğini; konfor, yaşam kalitesi, dayanıklılık ve tasarım gibi unsurların satın alma kararında giderek daha fazla önem kazandığını gösterdi.

FİYATI ARAŞTIRIYOR, KALİTEDEN VAZGEÇMİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri fiyat ve kalite arasındaki dengede ortaya çıktı.

Tüketicilerin yüzde 90’ı mobilya satın almadan önce fiyat karşılaştırması yapıyor. Buna karşın tüketicilerin yüzde 84’ü ürün kalitesinin fiyattan daha belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Uzun süre kullanılacak bir ürün için daha yüksek bedel ödemeyi göze alanların oranı yüzde 79 olurken, aynı ürünü daha uygun fiyata bulması halinde marka değiştirebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 81 olarak belirlendi.

Satın alma kriterlerinde ise dayanıklılık yüzde 44 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 42 ile bütçeye uygun fiyat, yüzde 41 ile konfor ve kullanışlılık, yüzde 38 ile kolay temizlenebilirlik ve yüzde 34 ile malzeme ve işçilik kalitesi takip etti.

MOBİLYA ALIMINDA EN BÜYÜK NEDEN: ESKİME

Araştırma, tüketicilerin mobilya değiştirme nedenlerini de ortaya koydu.

Son bir yılda mobilya satın alanların yüzde 37’si mevcut mobilyalarının eskimesini satın alma gerekçesi olarak gösterdi. Yüzde 29’u daha modern bir yaşam alanı oluşturmak, yüzde 27’si ise daha konforlu bir yaşam alanına sahip olmak amacıyla mobilya değiştirdi.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde mobilya alma niyetinde de eskime yüzde 34 ile ilk sıradaki neden olmaya devam ediyor.

Tüketicilerin evlerinde oluşturmak istediği ortam sorulduğunda ise konfor yüzde 58, huzur yüzde 53 ve düzen yüzde 50 ile ilk üç sırada yer aldı.

EN ÇOK OTURMA GRUPLARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Araştırmaya göre son dönemde en sık değiştirilen mobilya grubu yüzde 48 ile oturma grupları oldu.

Oturma gruplarını yatak, yatak odası, genç ve çocuk odası, salon takımı ve yemek odası takip etti.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde değiştirilmesi planlanan ürünlerde de oturma grupları yüzde 43 ile ilk sırada yer aldı.

TÜKETİCİ MOBİLYA İÇİN 12 AY TAKSİT İSTİYOR

Araştırmada ödeme koşullarının da tüketicinin satın alma kararındaki önemine dikkat çekildi.

Tüketicilerin yüzde 53’ü alışverişlerini kredi kartına taksitli gerçekleştirirken, uygun bulunan ortalama taksit süresi 12 ay olarak öne çıktı. Ortalama aylık ödenebilir taksit tutarı ise yaklaşık 16 bin 600 TL olarak belirlendi.

Tüketicilerin genel harcama önceliklerinde mobilya da dikkat çekici bir noktada yer aldı. Ev satın alma yüzde 44 ile ilk sırada bulunurken, eğitim yüzde 15 ile ikinci, mobilya yüzde 13 ile üçüncü sırada yer aldı. Otomobil satın alma ise yüzde 9'da kaldı.

MOBİLYA ALIŞVERİŞİ DİJİTALE TAŞINIYOR

Tüketicilerin yüzde 94’ü mobilya araştırması yaparken en az bir dijital kaynaktan yararlanıyor.

Dijital araştırmalarda markaların kendi internet siteleri yüzde 45 ile ilk sırada yer alırken, online alışveriş uygulamaları yüzde 37, online alışveriş siteleri ise yüzde 35 oranında kullanılıyor.

Fiziksel kaynaklarda ise markaların kendi mağazaları yüzde 54 ile ilk sırada bulunuyor.

Yapay zekâ da mobilya alışveriş sürecine girmeye başladı. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 21’i mobilya alışverişinde yapay zekâdan yararlanıyor.

Yapay zekâ kullananların yüzde 59’u dekorasyon önerisi, yüzde 57’si fikir alma, yüzde 57’si oda görselleştirme, yüzde 53’ü ürün önerisi ve yüzde 49’u fiyat karşılaştırması amacıyla bu teknolojilerden faydalanıyor.

TÜKETİCİNİN EN BÜYÜK SORUNU TESLİMAT

Mobilya alışverişlerinde tüketicilerin yüzde 55’i herhangi bir sorun yaşamadan alışverişini tamamladığını belirtirken, sorun yaşayanlarda ilk sırayı yüzde 14 ile teslimat gecikmesi aldı.

Bunu yüzde 13 ile satış sonrası desteğin yetersizliği ve yüzde 12 ile kurulum-montaj sorunları takip etti.

Tüketicilerin yüzde 53’ü indirim kampanyalarını, yüzde 50’si ise ödeme seçenekleri ve taksit avantajlarını cazip buluyor. Eski mobilyanın yenisiyle değiştirilmesi ile ücretsiz teslimat ve montaj seçenekleri de yüzde 40 oranıyla öne çıkıyor.

GÜLEÇ: “ÇOK DAHA BİLİNÇLİ BİR TÜKETİCİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, araştırma sonuçlarının tüketicinin beklentilerindeki değişimi net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Tüketicinin ortalama 12 ay vadeyi makul bulduğuna dikkat çeken Güleç, mobilyada kredi kartı taksit sınırının 9 ayla sınırlı olduğunu hatırlatarak taksit sürelerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Güleç, “Araştırma sonuçları tüketici beklentisi ile mevcut uygulama arasında önemli bir fark bulunduğunu gösteriyor” dedi.

Taksit sürelerinin tüketici beklentileri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinin kaliteli mobilyaya erişimi kolaylaştıracağını belirten Güleç, böyle bir düzenlemenin iç pazardaki talebi destekleyerek üretim, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Güleç, araştırmanın ortaya koyduğu tüketici profilini ise şöyle değerlendirdi:

“Fiyatı araştıran ve karşılaştıran ama kalite ve dayanıklılıktan vazgeçmeyen, ödeme koşullarını önemseyen, dijitalde araştırıp mağazada ürünü deneyimleyen çok daha bilinçli bir tüketiciyle karşı karşıyayız.”

Yeni dönemde rekabetin yalnızca fiyat üzerinden şekillenmediğini belirten Güleç, kalite, tasarım, dayanıklılık ve hizmetle birlikte sunulan toplam değerin belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Araştırma, mobilya sektöründe tüketicinin artık yalnızca “en ucuz ürünü” değil, ödediği bedelin karşılığında en yüksek değeri aradığını ortaya koydu.

Kaynak: BÜLTEN