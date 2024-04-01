AK PARTİ 2019-2024 SEÇİMLERİ

AK Parti Belediye Başkanlığında, 2019 yılında 98.238 oy alırken yüzde 63,57 oy oranına sahip olmuştu. 2024 seçimlerinde ise yaklaşık 29.832 oy kaybederek 68.406 oy aldı ve yüzde 20,24 oyunu düşürerek yüzde 43,33’e geriledi.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediye meclisinde ise, 2019 yılında 97.855 oy alırken yüzde 63,54 oy oranına sahip olmuştu. 2024 yılında ise 27.859 oy kaybederek 69.996 oy aldı ve yüzde 18,99 oyunu düşürerek yüzde 44,55 oy oranına sahip oldu.

İYİ PARTİ 2019-2024 SEÇİMLERİ

İyi Parti Belediye Başkanlığında, 2019 yılında 34.992 oy alırken yüzde 22,64 oy oranına sahip olmuştu. 2024 seçimlerinde ise yaklaşık 30.481 oy kaybederek 4.511 oy aldı ve yüzde 19,78 düşerek yüzde 2,86’ya geriledi.

BELEDİYE MECLİSİ

Belediye meclisinde ise, 2019 yılında 32.792 oy alırken yüzde 21,29 oy oranına sahip olmuştu. 2024 yılında ise 27.413 oy kaybederek 5.379 oy aldı ve yüzde 17,87 düşerek yüzde 3,42 oy oranına sahip oldu.