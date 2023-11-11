Bursa, İnegöl'de 4 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Yusuf Kavuk'un hikayesi, son dakika gelişmeleriyle daha da karmaşık bir hal aldı. Kaybolan adamın cinayete kurban gidebileceği iddiaları, gizli tanık ifadesiyle güç kazandı. Bu gizli tanık, şüpheli Harun Ateş'i olaya dahil ederek, cinayet ihtimalini gündeme getirdi.

Müge Anlı'nın programına bağlanan gizli tanık, Harun Ateş'in Kurban Bayramı'nda iş yerine kanlı kıyafetlerle geldiğini iddia etti. Tanığa göre, Ateş, çalışanlarına babasının kurban kestiğini söyleyerek, üstündeki kanlı izleri açıklamaya çalıştı. Bu ifadeler, Harun Ateş'in yeniden baş şüpheli olarak değerlendirilmesine neden oldu.

Gizli tanık, o gün Harun Ateş'in sapsarı bir renkte olduğunu, elinin ayağının titrediğini ve iş yerinde duramadığını belirtti. Ayrıca, Ateş'in gözaltında morlukları olduğunu, uykusuz olduğunu ve güvenlik kameralarının çalıştığını, izlenirse bu görüntülere ulaşılabileceğini aktardı.

"Bu yaz aylarında üstü kanlı bir şekilde iş yerine geliyor. Çalışan arkadaşlar ne oldu diye sorduğunda, 'Babam kurban kestirdi, o yüzden üstüm başım kanlı' diyor. Renginin sapsarı olduğunu, elinin ayağının titrediğini söylüyorlar. Harun Bey çok titiz bir adam, asla iş yerine o şekilde gelecek bir adam değil. Yaşanan bu olaydan sonra Harun Bey'in bir fobisi ortaya çıkıyor. Kapalı alanda kalamıyor, ofisinde kalamıyor, sürekli rengi sapsarı, gözlerinin altının mosmor olduğu, uyumadığı söyleniyor."

Harun Ateş ise bu iddialara karşı sessizliğini korurken, Kavuk'un kardeşleri ise umutsuz bir şekilde, "Artık ne bekliyorsunuz. Kardeşimizin cenazesini bulamayacağız" dedi.

OLAY

Temmuz ayında ortadan kaybolan Yusuf Kavuk'un ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım talep etti.

Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu ilişki, Yusuf Kavuk'un kayboluşuyla birlikte karanlık bir boyut kazanıyor. Derya Altun'un evli olmasına rağmen Kavuk ile ilişkisi olduğu iddiaları gündeme gelirken, aynı zamanda Harun Ateş ile de birliktelik yaşadığı öne sürüldü. Bu karmaşık ilişkiler ağı, Kavuk'un kaybolmasının ardında bir cinayetin olabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Aşçı Yusuf Kavuk'un son görüştüğü isimlerden biri olarak öne çıkan Arsen Bey, olayın daha karmaşık boyutlarına ışık tuttu. Arsen Bey, Kavuk'un son zamanlarda telaşlı bir halde olmadığını belirtirken, bir arkadaşından bahsetmediğini ifade etti. Makedonya tatilinden döndükten sonra Kavuk'un kendisini aradığını belirten Arsen Bey, genç aşçının, kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin (Harun Ateş) tehdit ettiğinden bahsettiğini söyledi.