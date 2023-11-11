Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki dehşet verici olayda, iş adamı Nurhan Ör'ün vahşice katledildiği ortaya çıktı. Nurhan Ör'ü 7 sınıf arkadaşı darp ettikten sonra İstanbul Sultanbeyli'deki bir oto galerisine çağıran şüpheliler, burada Ör'ü acımasızca dövdü. Cinayetin ardından Ör'ün vücudu halıya sarılarak otomobilin bagajına konuldu ve Kocaeli'ye getirildi.

Detaylara göre, zanlılardan I.E., Nurhan Ör ile lise yıllarından beri arkadaş olup, cinayeti planladı. Olayın öncesinde asit ve temizlik malzemeleri satın alan I.E., cinayeti titizlikle hazırladı. Nurhan Ör'ün vahşice öldürülmesinin arkasında ise para meselesi olduğu belirlendi. İkilinin ticari ilişkileri cinayetin temel sebebi olarak öne çıktı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bin saatlik kamera kayıtlarını inceleyerek olaya karışan 7 zanlıyı tespit etti. Zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.'nın lise yıllarından beri Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu ortaya çıktı. I.E'nin cinayeti planlaması ve malzemeleri temin etmesi, cinayetin vahşiliğini ortaya koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Şahıslardan N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.