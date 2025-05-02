Olay dün saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Tuzla mahallesindeki bir tarlada meydana geldi. Hasan Gergen(29) ile babası İlyas G.(55) bahçelerine ot biçmek için gitti. Hasan Gergen(29) eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istediği sırada patladı. Köstebek tabancasından çok sayıda saçma gencin karnına isabet etti. Kanlar içinde kalan gencin yardımına babası koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DEFNEDİLDİ

Otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi.

Gencin cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Tuzla mahallesi camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.