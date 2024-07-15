İnegöl'de kaza yaptı bir gün ağır yaralı halde acile getirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağaca çarpan Traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza gün İnegöl'ün kırsal Aşağıballık mahallesinde meydana geldi. Sürücü Hasan A.(71) yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazanın ardından evine giden yaşlı adam, bu sabah fenalaştı. Yaralı sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI