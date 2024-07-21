Kaza Turgutalp mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Sürücü Yusuf K.(18) yönetimindeki 16 BAY 763 plakalı otomobil, sokaktan aniden çıkan sürücü Emre C.(32) yönetimindeki 16 KEJ 39 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken,sürücüler hafi şekilde yaralandılar.

"HATASIZ BOYASIZ"

Kazanın ardından öfkelenen sürücü Yusuf K., diğer sürücüye, "Sıfır arabam, hatasız boyasız ya. Hatasız boyasız araca hasara verdin. Bu sokaktan öyle çıkılır mı? " diye tepki gösterdi. Aracın sıfır değil 2016 model olduğu tespit edildi.

GERGİNLİK

O sırada sürücüler arasında yaşanan gerginlik Acil Serviste görevli polis memuru tarafından sonlandırıldı. Yaralanan sürücüler yürüyerek gittikleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi edildiler.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede yapılan alkolmetre testinde sürücü Emre C.'nin 2.7 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL, 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş