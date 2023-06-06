İMASKOP KURULDU

Konu hakkında bir açıklama yapan İnegöl Keresteciler Odası Başkanı Ziya Turan, “İnegöl Keresteciler ve Mobilyacılar Odası ile ortaklaşa olarak İMASKOP Sanayi Kooperatifi kurulmuş olup, keresteci esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sanayi içinde 200 metrekarelik yerlerden kurtulmak ve rahatlamak için site yapılması önemliydi. Belediyemizden ve diğer kurumlardan bu konuda yardımları için teşekkür ederim” diye konuştu.

ANAHTAR TESLİM PROJE

Turan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Proje de kerestecilerimiz için bin metrekare ile 4 bin 400 metrekare arasında işyerleri yapılacak. Altyapısı da dahil olmak üzere işyerlerinin yapımı konusunda TOKİ ile görüşüyoruz. Anahtar teslimi proje yapmak istiyoruz.”

YENİ YILDA TEMELLER ATILACAK

“Görüşmelerimiz olumlu sürerse, üyelerimizle bir araya gelip projelerimiz paylaşacağız. Süreç devam ediyor. Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında temelleri atarak yeni yılda üyelerimizi yeni işyelerine taşımaktır.”

GERÇEK KERESTECİLER TESPİT EDİLSİN

“İnegöl’ümüzde çeşitli yerlerde sanayi ve tarım arazilerinde bulunan kereste yığınlarına baktığımızda, çoğunun kereste işi yapan esnaf olmadığını görüyoruz. Yetkili makamlara defalarca görüşmelerimizde söyledik. Dikili kesimin biran önce durdurulması lazım. Vergi Dairesi ve Orman İşletmesinin biran önce sanayideki ağaç istiflerini kontrol ederek, kimin keresteci olduğu, kimin olmadığını tespit etmesi gerekir. Başkasının üzerinden veya dikiliden alanları biliyoruz. Bu kişilerin fatura ya da irsaliyeleri yok. Keresteci esnafımız vergi verirken, bu kişilerle haksız rekabet etmek istemiyoruz.”