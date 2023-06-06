İnegöl'den nefes kesen uyuşturucu operasyonu
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro amirliği ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonu saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul'dan İnegöl'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik ekipleri, aracı takibe aldılar. Bursa-Ankara karayolu üzerinde kaçmaya çalışan araç, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araçtaki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.