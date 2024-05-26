İnegöl Sinanbey mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Sinanbey mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Fuat G. Yönetimindeki 16 HDD 47 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan sürücü Kenan V. Yönetimindeki 16 PD 943 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU