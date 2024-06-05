Bursa'nın İnegöl ilçesinde kolonya içen adam hayatını kaybetti.

Olay dün gece 01.30 sıralarında Baykoca mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden Mehmet Ali Y.(44) alkollü olan şişedeki kolonyayı içti. Bir süre sonra sonra fenalaşan adamı gören ailesi 112'ye haber verdi. Adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan adam Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ