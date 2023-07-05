Akhisar mahallesinde meydana gelen olayda sahipli köpeğin saldırısına uğrayan ailenin 7 yaşındaki çocuğu Umut, yaralandı.

Olay Akhisar mahallesi 203. Sokakta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Umut K.'ya başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonucu çocuk yüzünden yaralandı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Tedavinin ardından çocuk, taburcu edildi.

Olay yerine İnegöl Belediyesi sahipsiz hayvan bakım ve tedavi merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler saldırgan köpeği iğne ile etkisiz hale getirdiler. Bazı vatandaşlar saldırgan köpeğin merkeze götürülmesini istemedi. Ekipler, saldırgan olduğunu tespit ettikleri köpeği, tedavi etmek üzere merkeze götürdüler.