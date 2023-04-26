İnegöllü gençler, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisini ziyaret etti. 3’üncüsü gerçekleştirilen Teknik Deneyim Gezisinde yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan projeler yerinde incelendi.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da geleceğin güçlü Türkiye’sinin temellerini oluşturan yerli ve milli teknoloji hamlesine destek olacak projeler ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Baykoca Proje Takımları oluşturmuştu. Tamamı gönüllü gençlerden oluşan takımlar bugüne kadar pek çok çalışmayı ortaya koyarken, gelinen noktada Türkiye’nin önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Bilişim Vadisinde de bu projelerin geliştirilmesi adına geçtiğimiz yıl Ekim ayında İnegöl Belediyesi Baykoca Çalışma Ofisi açıldı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİLER

İnegöl Belediyesi’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan çalışmalarının olgunlaştırılarak hayata geçirildiği Bilişim Vadisini, İnegöllü gençlerin de keşfetmesi adına bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda daha önce 2 defa Teknik Deneyim Ziyaretleri yapıldı. 3. Teknik Deneyim Ziyareti 25 Nisan Salı günü gerçekleştirildi. Alınan başvurular neticesinde, bilime ve teknolojiye meraklı gençler İnegöl Belediyesi organizasyonuyla Bilişim Vadisine götürüldü. Amacı yerli ve milli teknoloji hamlesi çalışmalarına katkı sunan vizyoner projelerin gençler tarafından yerinde incelenmesi, teknoloji odaklı fırsat ve imkanların yerinde görülmesi, kariyer adımlarında gençlerin karar vermesine katkı sunmak ve İnegöl’ün bu alanda yaptığı çalışmalara dair farkındalık oluşturmak olan gezide öğrenciler; çeşitli projeleri inceleyip Baykoca Teknoloji Ofisini de ziyaret etme fırsatı buldu.

İBRAHİM USLU