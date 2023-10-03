Mesudiye mahallesinde meydana gelen olayda odun keserken hızarla elini kesen şahıs yaralandı.

Olay Mesudiye mahallesi İnegöl caddesinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed K.(32), arkadaşının odunlarını motorlu testere ile kesmeye başladı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini testereye kaptırdı. Kanlar içinde kalan gencin, elindeki parmakları parçalandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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