Bakan Yerlikaya, operasyonlardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığını, İl Emniyet Müdürlüklerini, görev alan polisleri ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Yerlikaya, göç konusunun çok boyutlu bir mesele olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz."