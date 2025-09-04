Denetimler yalnızca kırtasiye ürünlerinin satışa sunulduğu reyonlarda yapılırken, toplamda 5.050 markette 722.528 ürün kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 4.816 ihlal tespit edilirken, bu ihlaller nedeniyle işletmelere toplam 15 milyon 241 bin 124 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca, fiyatlar üzerinde haksız artış yapıldığı gerekçesiyle 990 firma hakkında işlem başlatıldı.

Denetim faaliyetlerinin en yoğun şekilde gerçekleştirildiği iller İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul’da 1.414 işletme, Ankara’da 635 işletme ve Antalya’da 320 işletme denetlendi. Ürün kontrol sayısında ise Ankara 332 binin üzerinde ürünle ilk sırada yer aldı. Ankara’yı 216 binin üzerinde ürünle İstanbul, 31 binin üzerinde ürünle Antalya takip etti.

En fazla ihlal ve en yüksek ceza İstanbul’da kaydedildi. İstanbul’da 2.174 ihlal tespit edilirken, işletmelere 6 milyon 882 bin 884 TL ceza kesildi. Ankara’da 1.820 ihlal nedeniyle 5 milyon 762 bin 120 TL ceza uygulanırken, İzmir’de tespit edilen 65 ihlal için toplam 205 bin 790 TL ceza verildi.

Haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatılan firma sayısı bakımından ise Ankara 531 firmayla ilk sırada yer aldı. İstanbul’da bu sayı 155 olurken, İzmir’de 45 firma hakkında işlem başlatıldı.