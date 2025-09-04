İnegöl’de taksicileri sahte dolar verip, para üstü alan Suriye uyruklu dolandırıcının tespit edilmesi üzerine tüm ticari taksicilere uyarı mesajı yollandı.

İddiaya göre görüntülerde tespit edilen şahıs, gün içerisinde ticari taksilerle kısa mesafeli yolculuklar yaparak taksi şoförüne Türk parası yerine dolar teklif ediyor. Para üstünü Türk parası olarak geri çeviren taksiciler daha sonra döviz bürosunda paralarını bozdurmak istediklerinde dolandırıldıklarını anlıyor.



Suriye uyruklu kalpazanın bu yolla kaç kişiyi dolandırıldığı henüz tespit edilemezken, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendilerine ulaşan ihbarlar üzerine harekete geçti.

İnegöl’de taksicilik yapan Mahmut S, İnegöl’ün mobilya üretim üssü olduğunu, her gün dünyanın bir çok ülkesinden yabancı uyruklu alıcıların geldiğini söyleyerek, böyle bir durumun ilk kez yaşandığını ifade etti.

Mahmut S. gazetemize yaptığı açıklamada, “Bir taksici arkadaşımız kendisini yolcu olarak almış. Taksi ücreti 600 TL civarında tutmuş. Ancak arkadaşımıza 100 dolar uzatmış. Arkadaşımızda 3 bin 500 TL geri ödeme yapmış. Yaklaşık 2 saat sonra benim aracıma bindi. İnegöl girişinde ki Batıkent tarafına götürdüm. Bana da 100 dolar teklif etti. Ama ben bozmadım. Parayı petrolde bozdurma bahanesi ile taksiden indi ve ortalıktan kayboldu. Biraz araştırma yapınca akşamları dışarıya çıktığını öğrendiğimiz bu kişinin benzer yollarla elinde ki sahte dolarları Türk parasına çevirdiğini duyduk. Sahte dolarlar gerçeğinden neredeyse hiç ayırt edilemiyor. Biz taksilere şahsın videolarını yolladık. Aynı tuzağa düşmemeleri noktasında uyardık. Video aracılığı ile İnegöl’de herkesin bu şahsı tanımasını istiyoruz. Gören duyan olursa lütfen Emniyete haber versin. Daha fazla insan dolandırılmasın” şeklinde konuştu.