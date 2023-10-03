Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon farkı hesaplamalarıyla birlikte, memur maaşlarındaki 3 aylık zam oranları netleşti. Ancak, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan gelen çıkış, dikkat çekti. Yalçın, zam oranının tam anlamıyla netleşmesi için henüz 3 verinin eksik olduğunu ve bu eksik verilerin gelmesiyle yüzde 10-12 puanlık bir artışın daha olabileceğini ifade etti.

TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4,75 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı yüzde 18,04 olarak hesaplandı. Ocak 2024'te uygulanacak yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte, üç aylık maaş artış oranı yüzde 35,73 seviyesine yükseldi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Yalçın, "Eylül ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 4,75, Ocak-Eylül (9 aylık) enflasyonu yüzde 49,86 ve yıllık enflasyon yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. Enflasyon farkı ise önümüzdeki 3 aylık dönemde yüzde 18,04 seviyesine ulaştı. 2024-2026 yıllarındaki OVP tahminlerine göre 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 civarında, TCMB'nin Eylül ayı beklenti anketine göre ise yüzde 67,22 düzeyinde bekleniyor. Bu verilere dayanarak, önümüzdeki 3 aylık dönemde toplamda yüzde 10 ila yüzde 12 arasında bir enflasyon artışının beklendiğini söyleyebiliriz" dedi.

Başkan Ali Yalçın, enflasyonun tetikleyici unsurlarının başında kur artışının geldiğini belirtti. Kur artışının akaryakıt fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarının ise emtia ürünlerini ve diğer temel harcamaları etkilediğine dikkat çekti. Bu etkileşimin, gelir artışlarının kısa süre içinde erimesine yol açtığını vurguladı. Ayrıca, enflasyonun etkisinin 2024 yılında da devam edeceğini siyasiler ve kamu yöneticileri tarafından ifade edildiğini aktardı. Memur-Sen olarak, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin verileri önceden tablo ve grafiklerle açıkça paylaştıklarını belirterek, enflasyonun sabit gelirli ve emekli kesimi üzerindeki olumsuz etkisini unutmamamız gerektiğine dikkat çekti. Yalçın, umutlarının enflasyonun gündemden çıkması, ekonomik kayıpların sona ermesi ve fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ifade etti.