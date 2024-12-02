Henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Hamdi K.'ya ait kredi kartını çaldı. Şüpheli önce yakıt istasyonuna giderek motosikletine yakıt aldı. Çaldığı kredi kartının temassız ödeme yöntemiyle yakıt ücretini ödedi. Şüpheli daha sonra karnı acıkınca dönerciye giderek döner yedi. Girdiği marketlerden de sigara alan şahıs, bin lirayı aşmayarak temassız ödeme yöntemini kullanabildi. Girdiği bir işyerinden Kuruyemiş de alan şüpheli kayıplara karıştı.

Saatler sonra hesabına bakan Hamdi K., kartının çalındığını fark etti. Hesabından 7 bin TL'nin 8 ayrı işyerinde harcandığını gören Hamdi K., hırsızın izini sürdü.

KAMERA KAYITLARINI TOPLADI

Hamdi K., kartıyla alışveriş yapılan işyerlerine giderek güvenlik kamera kayıtlarını alıp, hırsızı tespit etti. Hamdi K. Polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.