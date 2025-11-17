İnegöl Belediyesi’nin en hassas olduğu konuların başında gelen çevre kirliliği konusunda yapılan tüm uyarılar, farkındalık çalışmaları ve uygulanan cezalara rağmen istenmeyen görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Çareyi katı kuralları uygulamaya sokmakta bulan İnegöl Belediyesi, çevre kirliliğine sebebiyet veren gençlere yine kirlettikleri alanı temizletti. Gençlerin cezası bununla da sınırlı kalmadı, kabahatler kanunu üzerinden de cezai işlem uygulandı.

AYNI MANZARA, AYNI SONUÇ

İnegöl Belediyesi’nin Akıllı Şehircilik uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Merkezinden yapılan anlık denetimlerle şehrin dört bir yanı 7/24 takip edilirken, bu sayede yaşanan olumsuzluklara da anında müdahale edilebiliyor. Özellikle çevre kirliliği ile mücadelede önemli rol üstlenen merkez ile kural ihlali yapanlara adeta göz açtırılmıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yaşanan olayın bir benzeri yine kayıtlara geçti. Yapılan tüm uyarılara rağmen ders almayan gençler, kamusal alanda çekirdek yiyip çöplerini yere atıp çevre kirliliğine sebebiyet verdi.

HEM TEMİZLEDİLER HEM CEZA YEDİLER

İzleme ve Değerlendirme Merkezindeki ekipler tarafından merkez park heykel önünde bir grup gencin çekirdek ve yanında farklı yiyecekler yedikleri, çekirdek kabuklarını yere atıp, diğer yiyeceklerin çöplerini de ortada bıraktıkları tespit edildi. Alanda oluşan ciddi seviyedeki kirliliğe zabıta ekipleri anında müdahale etti.

Zabıta personeli çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit etti. Oluşan çevre kirliliğini gidermek için gençlere süpürge ve kürek verilerek kirlettikleri yer temizletildi. Yere atılan çöpler toplatıldı. Ardından çevre kirliliğine sebebiyet veren kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı. Ayrıca yapılan davranışın doğru olmadığı hatırlatılarak, çevre temizliği konusunda daha hassas olmaları uyarısı yapıldı.