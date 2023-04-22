İnegöl Milli İrade meydanında meydana gelen olayda ticari taksiden inen saldırgan, hasmına kurşun yağdırdı. Olayı duyup gelen oğlu, babasını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Olay Cuma Mahallesi Belediye meydanında meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, ticari taksiyle Belediye meydanına geldi. Araçtan inen saldırgan, hasmının babası olduğu öğrenilen Mehmet E.(65)'ye kurşun yağdırdı. Mehmet E. Sol bacağına isabet eden mermiyle yere düştü. Saldırgan ticari taksiyle kaçarak kayıplara karıştı.

BABA NOLDU

Olayı duyup olay yerine gelen yaralının oğlu Ferit E.(25), "Baba noldu, kim vurdu?" diyerek üzüntü yaşadı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis saldırganı arıyor.

