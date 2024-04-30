Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in üst düzey atamaları devam ediyor. Göreve başlamasının ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Yıldız yeni görevlendirmeyle Bozbey’in en üst görevde ki ismi haline geldi.

İnegöl’e Bahçeşehir Koleji’nin gelmesinde büyük emeği olan ve burada kurucu müdürlük görevini üstelen ve daha sonra Bursa’da yine Bahçeşehir Kolejlerinin üst aklı olan eğitimci Mehmet Yıldız, bu kez de Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili olarak görevlendirildi.

Mustafa Bozbey’in en güvendiği isimlerden biri olan Mehmet Yıldız, Nilüfer İlçesi Belediye Başkan Aday Adayı da olmuştu.

Belediyede ki yapılandırma çalışmaları kapsamında en önemli görevi alan Mehmet Yıldız’ın kararname ile Genel Sekreter ataması yapılana kadar Genel Sekreter Vekili olması kararlaştırıldı.

Mehmet Yıldız bu atamayla tüm birimlerden sorumlu olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in en önemli ismi konumuna gelmiş oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ