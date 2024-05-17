Sağlık turizmine artan ilgiye dikkat çeken Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, “Bursa ve Afyonkarahisar’ın termal zenginliğini, sağlık turizmi anlamında geliştirmek istiyoruz. Dünyadaki pastadan daha fazla pay alabilmek için iki şehrin gücü birleşebilir” dedi.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD), geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda seçilerek göreve başlayan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, “Sivil toplum kuruluşları ve odalar içerisinde Tabipler Odası’nın özel ve ayrı bir yeri olduğunun farkındayız. Afyonkarahisarlı bir hemşerimizin böylesine önemli bir kuruluşun başında olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Eminiz ki hem şehrimize hem de ülkemize önemli hizmetler vereceksiniz” dedi.

Duran: “Üzerimize düşeni yapacağız”

Bursa AFSİAD olarak hem Bursa’nın hem de Afyonkarahisar’ın sahip olduğu termal zenginliğin daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirten Başkan Duran, “Artık dünyada sağlık turizmi gibi bir gerçek var. Buradaki ticari pastadan ülkemizin daha büyük pay almasını sağlamalıyız. Türkiye bu alanda son dönemde gerçekten güzel çalışmalar yaptı. Özellikle gelişmiş ülke vatandaşlarının, sağlık için ülkemizi tercih ettiğini görüyoruz. Bu da sizlerin nasıl özel işler yaptığınızı gösteriyor. Ayrıca termal yer altı kaynakları, sağlık turizmi alanında oldukça önemli. Bursa ve Afyonkarahisar, oldukça zengin termal kaynaklara sahip. Afyonkarahisar dediğimizde ilk akla gelen sektörlerin başında ‘kaplıcalar’ gelmektedir. Bu konuyu biraz incelediğinizde, bölgedeki sıcak suların Frigyalılar zamanında keşfedildiğini görüyoruz. Bursa AFSİAD olarak önümüzdeki dönemde gerek Bursa gerekse Afyonkarahisar’ın termal zenginliğinin, sağlık turizmi anlamında gelişimiyle ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda iki şehrin arasındaki işbirliğini geliştirip, ortaya önemli bir sinerji çıkarmak istiyoruz” dedi.

100 milyar dolarlık pasta

Açıklamalarını sürdüren Başkan Duran, “Bursa AFSİAD olarak merkezimizde ticaret ve sanayi var. Ancak sağlık turizminin de son yıllarda çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Ülkemize geçtiğimiz yıl bir buçuk milyonun üstünde insan şifa bulmak için gelmiş. Diğer yandan yılda 500 milyon insanın sağlık bulabilmek adına başka ülkelere gittiğini biliyoruz. Dünyadaki 100 milyar dolarlık bu pastadan, çok daha büyük bir pay alabilecek potansiyele sahibiz. Bundan da payımızı en iyi şekilde almamız gerekiyor. İnşallah ileriki süreçte sizlerle nasıl projeler üretebiliriz konusunu masaya yatırmak istiyoruz. Bursa ve Afyonkarahisar’ın ortak çalışmasıyla ilgili sizlerle bir araya gelmeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Merdiven altı tehdidi!

Aslen Afyonkarahisarlı olan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş da Bursa AFSİAD Yönetimi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sağlık turizminde merdiven altı tehdidine işaret etti. Binbaş, “Sağlık turizmi alanında yapılacak çalışmalarda hem bireysel, hem de kurumsal anlamda bizler de yer almaktan mutluluk duyarız. Bu konuda ülke olarak en iyi payı almamız gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık turizminin bir ticari, bir de tıpla ilgili yanı var. Maalesef tıp tarafı pek iyi gitmiyor. Ülkemize şifa bulmak için gelenlerden bazıları bilmediği için merdiven altı dediğimiz yerlerde işini yaptırıyor. Bu durum da ticaretin sürekliliğine ilişkin bir darbe oluyor. Örnek vermek gerekirse İskoç bir misafirimiz dişlerini yaptırmak istiyor. Merdiven altı bir yerde ciddi bir enfeksiyon kapınca, bir daha onun bulunduğu bölgeden kimse ülkemize gelmiyor. Bu alanda hem devlet, hem de ilgili kuruluşların iyi bir denetim mekanizması oluşturması gerekiyor. Sanki birilerine engel çıkarıyormuşuz gibi gelebilir. Ama özü itibariyle bir hizmetin kaliteli ve nitelikli olmasını sağlamak istiyoruz. Eğer sağlık turizminde kaliteyi yakalayamazsak, merdiven altı yerlerde sağlık hizmetleri devam ederse ülkemiz adına kötü sonuçlar doğurur. Dünyadaki bu pastadan yeteri kadar pay almadığımız ortada. Ama imkanlarımız çok geniş. Benim ilk sağlık turizmine ilişkin bilgilerim hekim olmama rağmen memleketim Afyonkarahisar’da oluştu. Oradaki arkadaşlarım, sağlık kuruluşu sahibi yakınlarım uzun süredir bu işle ilgileniyor. Bunun nitelikli ve kayda değer olması için çabalamalıyız. Bu konuda Afyonkarahisar’ın ve Bursa’nın potansiyeli birleştirilebilir. Bizler tüm taraflarla, her türlü işbirliğine açığız” ifadelerini kullandı.