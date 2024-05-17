Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve belediye görevlilerinin isimlerinin kullanılarak sahte belgelerle para talep edildiğine dair duyumlar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kamuoyu duyurusu yayımlandı.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve belediye görevlilerinin isimleri kullanılarak doğrudan temin ve ihale sağlamak maksadıyla sahte belgeler ile para talep edildiğine ilişkin duyumlar gelmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi doğrudan temin ve ihale işlemlerini Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak, kanuni çerçevede gerçekleştirmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi veya görevli bürokratlar adına kişi veya kurumlardan herhangi bir talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu tür taleplerde bulunan kişilere itibar edilmemesi ve bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde konunun en kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne (444 16 00) ve Emniyet Müdürlüğü'nün (112) ihbar hattına bildirilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."