Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık ilçe başkanları toplantısı bu ay İnegöl’de gerçekleştirildi. İl Başkanı Ali Osman Karahan, toplantı sonrası yapmış olduğu açıklamada, “Seçim olsun olmasın en çok çalışan ve vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen parti Saadet Partisi’dir” dedi.



Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından aylık düzenlenen ilçe başkanları toplantısı bu ay İnegöl teşkilatının misafirperverliğinde gerçekleşti. GİK Üyesi Selim Sait Terzioğlu, Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan ve 17 ilçe başkanının tamamı toplantıya eşlik etti. Toplantıda aylık çalışmalar değerlendirilerek yapılan faaliyetlerle alakalı istişarelerde bulunuldu.

ÇALIŞMALARIMIZI AZİMLE SÜRDÜRÜYORUZ

Toplantı sonrası açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, “Öncelikle partimizin GİK Üyesi Selim Sait Terzioğlu'nu, İl Başkanımız Ali Osman Karahan'ı ve ilçe başkanlarımızı İnegöl’ümüzde ağırlamaktan onur ve gurur duyduk. Yeniden yaşanabilir bir Türkiye, hakkın ve adaletin tesisi ve yeni bir dünya düzeni için azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.



SEÇİM OLSUN OLMASIN EN ÇOK ÇALIŞAN VE VATANDAŞLARIMIZIN DERTLERİYLE DERTLENEN PARTİYİZ

Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan ise, “Aylık ilçe başkanları toplantımızı gerçekleştirmek için bugün İnegöl İlçe Teşkilatımızın misafiri olduk. Ben öncelikle misafirperverliklerinden dolayı teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor. İnegöl ve diğer ilçelerimizin tamamını, seçim döneminde yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Yaptığımız çalışmalar ancak inanmış kadroların yapabileceği çalışmalardı. Seçim sonrasında da çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bunu kamuoyu, basın mensupları aracılığıyla yakından takip ediyor. Gerek seçim döneminde gerek seçimden sonra en çok çalışan ve vatandaşlarımızın dertleriyle en çok dertlenen partiyiz. Sadece dertlenmekle kalmıyor sorunlar üzerinde çalışarak çözüm önerileri de sunuyoruz. Ben tekrardan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı.