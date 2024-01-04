Bursaİnegöl Turgutalp mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza Turgutalp mahallesi Büyükdere sokakta meydana geldi.

Sokakta seyreden sürücü Melih Alper T.(19)yönetimindeki 16 BFZ 053 plakalı motosiklet, park halindeyken harekete geçen sürücü Bekir Ö.(63) 16 AZR 868 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.