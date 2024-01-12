İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ yaz döneminde verilen aranın ardından Aralık ayında yeniden başlamıştı. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Mahmudiye Mahallesi oldu. Bereket Sofrası, bu sabah Hürriyet (Sarı) Camiinde kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Mahmudiye Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle buluştu.

MAHALLENİN SORUNLARI KONUŞULUYOR

Vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin çay ocağında cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bereket Sofrası buluşmalarının amacının vatandaşları dinlemek olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Soframızı bereketlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. 3 aylarınızı ve Cumanızı tebrik ediyorum. Bu buluşmalarda amacımız hem vatandaşlarımızla birlikte namazlarımızı eda edip hem de simit, zeytin, peynir, çay eşliğinde kahvaltımızı yaparak mahallemizle ilgili istişareler yapmak. Sizleri dinlemek. Çalışma arkadaşlarım, İlçe Başkanımız ve meclis üyelerimizle her Cuma sabahı farklı bir camimizde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hazır gelmişken sizlerin de sorunlarını, talep ve önerilerini dinlemek istiyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.