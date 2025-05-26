

Tilkilere ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, iki tilkinin konutlar mevkiinde gezindiği ve herhangi bir tehdit oluşturmadan bölgeden uzaklaştığı görülüyor.



Olayı kaydeden vatandaşlardan biri, “İlk başta köpek sandık ama dikkatli bakınca tilki olduklarını fark ettik. Çok şaşırdık,” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, tilkilerin şehir merkezine yiyecek aramak için inmiş olabileceğini belirtti. Vatandaşlara bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları ve belediye ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri tavsiye edildi.