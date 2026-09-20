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Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (İnegölspor) Kerem Kaya(Karacabey) Kırmızı kart: Kadir Bakırtaş(İnegölspor) Goller: Berke Özgün(Karacabey) 36'ncı dakikada gelişen Karacabey atağında topla buluşan Berk'in öne çıkan kalecinin üzerinden attığı topla ağlarla buluştu. 0-1 70'nci dakikada gelişen Karacabey atağında ceza sahasında topla buluşan Atakan'a İnegölspor'lu Orhan faul yaptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tayyip'n vuruşunu kaleci kurtardı. Taraftar penaltı ile 7 ayrı şutu kurtaran İnegölspor'lu kaleciyi alkışlayıp, tribünde bağrına bastılar.

TFF 2.lig temsilcimiz Sultan Su İnegölspor sahasında Karacabey Belediyespor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu. 1 penaltı ve 7 kurtarış yapan İnegölspor kalecisi Harun Tekin, taraftar tarafından alkışlandı.

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