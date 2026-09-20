TFF 2.lig temsilcimiz Sultan Su İnegölspor sahasında Karacabey Belediyespor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu. 1 penaltı ve 7 kurtarış yapan İnegölspor kalecisi Harun Tekin, taraftar tarafından alkışlandı.
Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Mikail Cihangir, Selim Göksu, Yaşar Can Daşdelen
Sultan Su İnegölspor: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun(Dk 70 Abdussamed Karnuçu) Hasan Hüseyin Acar(Dk 77 Erdem Aygül) Koray Kılınç, Uğur Çetinkaya(Dk 46 Görkem Demirel) Emircan Altıntaş(Dk 70 Taha Cebeci) Mete Sevinç, Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş(Dk 70 Muratcan Tutal) Mehmet Yılmaz
Karacabey Belediyespor A.Ş: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Ibrahim Has, Abdul Kadir Dursun, Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk(Dk 63 Furkan Kütük) Doğanay Kılıç, Berke Özgün(Dk 87 Niyazi Batuhan Salman) Tayyip Mevlüt Kaya, Atakan Dama(Dk 73 Bora Yılmaz) Arda Yumurtacı(Dk 87 Enes Çalışkan)
Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (İnegölspor) Kerem Kaya(Karacabey)
Kırmızı kart: Kadir Bakırtaş(İnegölspor)
Goller: Berke Özgün(Karacabey)
36'ncı dakikada gelişen Karacabey atağında topla buluşan Berk'in öne çıkan kalecinin üzerinden attığı topla ağlarla buluştu. 0-1
70'nci dakikada gelişen Karacabey atağında ceza sahasında topla buluşan Atakan'a İnegölspor'lu Orhan faul yaptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tayyip'n vuruşunu kaleci kurtardı.
Taraftar penaltı ile 7 ayrı şutu kurtaran İnegölspor'lu kaleciyi alkışlayıp, tribünde bağrına bastılar.