İnegöl Terziler Odası Genel Sekreteri Çiğdem Demir, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçilere hitap edeceğini belirtti.

Festival kapsamında konfeksiyon, tuhafiye, ayakkabı ve gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla satışa sunulacağını aktaran Demir, anne ve çocuklara yönelik hazırlanan stantlarla katılımcılara üç gün boyunca alışveriş imkânı sağlanacağını ifade etti.

Etkinliğin yalnızca alışverişten ibaret olmadığını vurgulayan Demir, çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerin de programda yer aldığını kaydetti.

Bu kapsamda festival alanında dev şişme oyun parkurları, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve sihirbaz şovlarının düzenleneceği bildirildi.

Her gün saat 10.00’da başlayacak festivalin 22.00’ye kadar ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.