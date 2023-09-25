Bursa2da İnegöl Belediyesi, yarın gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili öncesi Pazar günü çocuklara özel Mevlid-i Nebi programı düzenledi. Atatürk Anıtı arkasındaki yeşil alanda yapılan program, renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, bu yıl Mevlid Kandili kapsamında çocuklar için de özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 26 Eylül Salı akşamı idrak edilecek Mevlid Kandili öncesi, Pazar günü çocuklara özel “Mevlid-i Nebi Çocuk Programı” düzenlendi.

TRT Çocuk programcısı Hüseyin Goncagül’ün katılımıyla yapılan etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce çocuk gün boyu gönüllerince eğlendi.

İnegöl Belediyesi’nin “O çocukları çok severdi… Çocuklar da onu çok severdi…” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Pazar günü saat 13.30’da başladı. Atatürk Anıtı arkasında bulunan yeşil alanda gerçekleştirilen programa İnegöl halkının ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce çocuk ve aileleri, yaklaşık 3 saat süren etkinlikte doyasıya eğlendi. TRT Çocuk programcısı Hüseyin Goncagül’ün sunumuyla yapılan etkinlikte; sevilen çocuk ilahileri, Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasrettin Hoca gösterileri yer aldı. Aynı zamanda alanda ödüllü soru-cevap yarışmaları yapılırken, kurulan oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. İkramların da yapıldığı kutlamalarda, İnegöllü çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.