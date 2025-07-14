İlan.gov.tr adresinde yer alan ilanlarda; İnegöl İcra dairesi tarafından Bursa ili, İnegöl ilçesi, Hamzabey Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak No:9/A adresinde bulunan yüzölçümü 131,00 m2’lik daire 3 milyon 400 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İnegöl (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından ise, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Mahmudiye mahallesi, 370 ada, 8 parselde bulunan yüzölçümü 169,24 m2’lik gayrimenkul 5 milyon 895 bin 60 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;