Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen ve uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında; topluma uyum sağlayan, toplumsal yaşama etkin olarak katılan, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu modelle, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözebilmeleri ve geleceğin yaşam koşullarına uyum sağlayabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

İshakpaşa İlkokulu da bu hedeflere yönelik olarak, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde toplumla bütünleşmeleri, günlük yaşam becerileri kazanmaları, bilinçli, planlı ve verimli bir yaşam sürmeleri ile toplumsal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla önemli bir adım attı.

Okulun 1/A ve 1/B sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, sınıf öğretmenleri Burçin Duman ve Nurdan Bostan rehberliğinde, ailelerinin de desteğiyle bu kapsamlı projeyi uygulamaya koydu.