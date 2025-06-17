İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sürdürülen projeyle, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ve mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişiler belgeseller aracılığıyla kayıt altına alınıyor. Bu bölümde, eğitimci ve müzisyen kimliğiyle tanınan ve onlarca öğrenci yetiştirmiş olan Orhan Hekimoğlu'nun hikayesi izleyiciyle buluştu.

1944 yılında İnegöl’de dünyaya gelen Orhan Hekimoğlu, müzisyen bir babanın çocuğu olarak müzikle iç içe büyüdü. Bolu Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra öğretmenlik hayatına atılan Hekimoğlu, 1968’de İznik Selçuk İlkokulu’na tayin edildi. 1985 yılında emekli olana kadar öğretmenlik mesleğini sürdüren Hekimoğlu, aynı zamanda İznik Belediyesi bandosunda trompet çalmaya başladı. Müziği hayatının bir parçası haline getiren Hekimoğlu, İznik Belediyesi Mehter Takımı’nın kurulmasına da destek verdi.

Blok flüt, trompet ve keman gibi enstrümanlarda verdiği eğitimlerle birçok müzisyenin yetişmesine katkı sunan Hekimoğlu’nun yaşamı, “Yaşayan İznik Hazineleri” projesinin 38. bölümünde izleyiciyle buluştu. Belgeselde, onun İznik’le ilgili anılarına ve müzikle iç içe geçmiş dolu dolu yaşamına yer verildi.