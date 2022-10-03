MODEF EXPO 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, düzenlenen tören ile açıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “47.sini düzenlemiş olduğumuz İnegöl Mobilya Fuarına katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli misafirlerimiz var. İnegöl Mobilya Fuarı, Türkiye’nin en önemli mobilya fuarlarından bir tanesi. İstanbul ile birlikte Türkiye Mobilya sektörüne ciddi katkı sağlayan organizasyonların başında geliyor. MODEF Fuarcılık olarak biz de bu organizasyonlarla Türkiye mobilya sektörüne destek vermeye devam ediyoruz. 165 firmamız fuarımıza katılım sağlıyor. Bir fuardan daha fazlası sloganı ile tüm mobilya merkezlerimizde İnegöl komple bir şehir olarak fuarını organize ediyor. Bu bağlamda dış alım heyetleri, reklam ve tanıtım organizasyonlarımızla birlikte İnegöl mobilya sektörünü tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Bu sene de 90-100 civarında yabancı ülkeden yurtdışı ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. İnegöl sanayi, turizm, tarım, köfte ve mobilya şehri. Mobilyanın başkenti, ihracat merkezi. İhracat fazlasında Türkiye’nin 10. büyük ekonomisi olan şehrimiz bu rakamlarını artırarak devam ettiriyor. Hem üretim hem ihracatımız daha da büyüyerek devam edecektir. Cansiperane çalışma ortaya koyarak fuara hazırlanan, katılım sağlayan, katılamayarak İnegöl’deki diğer merkezlerde çalışmalarını sürdüren tüm mobilyacılarımızı tebrik ediyorum. Güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Tüm mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Bizleri yalnız bırakmayan tüm protokolümüze ve ziyaretçilerimize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Atmaca, “Ben de yeni bir Başkanım, bu sektöre hizmet etmek için uğraşıyoruz. İnşallah 148 odamızla ülkemize hizmet edeceğiz. 47. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hammaddesinin %93’ü ülkemizden karşılanan bir sektörümüz. 2020 verilerinde 5.5 milyar dolar ihracatımız var, 2021 yılında 6.9 milyar dolar ihracatımız var, 2022’nin 6 aylık diliminde 3.2 milyar dolarlık ihracatımız var. Bu rakamları yükseltecek durumdayız, yeter ki sektörümüze destek verilsin. Mobilya sektörü ülkemizde yoğun bir şekilde var, ihracatı ne kadar artırırsak bundan o kadar verim alırız. Avrupa ülkelerinde Show romlar açmalıyız, bunda da devlet yardımlarına ihtiyacımız var. Tüm kıymetli katılımcılarımızı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “47 kez tekrarlanan MODEF Fuarımızın açılışını yapıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Çünkü günümüzün en önemli unsurlarından bir tanesi sürdürülebilirliktir. Bu başarı 47 kez bu fuarı düzenleyen sektörün gücünü ortaya koyuyor, İnegöl’ün gücünü ortaya koyuyor. Pandemi sonrası dünyadaki tedarik yapısı ciddi değişti ama son dönemde navlunlarda geri gidiş söz konusu. İnegöl’ün neredeyse %50’si mobilya sektöründe ve Türkiye’de 1 milyar dolar dış ticaret fazlası veren il sayısı bir elin parmakları kadar. Başta yeni pazarlar olmak üzere ciddi faaliyetler yapacağız. BTSO’nun acente şirketi var, bu şirket dünyada fuar düzenleme yetkisi olan bir şirket. İTSO ile birlikte İnegöl ekonomisini yukarı taşımak için çalışacağız. Fuarımızı hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Ülkemizin en önemli fuarlarından biri haline gelen İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarında aranızda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. İTSO’muzun önderliğinde bir vizyonla hareket ediliyor. Bu fuarlar şehrine, kendi değerlerine sahip çıkıyor. İnegöl, bir sektörde dönüşümün nasıl yapılacağına, katma değerin nasıl olacağını bize gösteriyor. Artık İnegöl denince İnegöl Köftesi ile birlikte İnegöl Mobilyası da akla geliyor. İnegöl artık bir ihracat merkezi haline geldi. Çok güçlü mobilya markalarını içerisinde barındırıyor. Mobilyada ismi dünyada tanınıyor ve bizleri gururla temsil ediyor. Yeni tekstil alanında ve tarımda da büyüyerek ilerliyor. Böyle önemli ekonomik değerleri içersinde barındıran İnegöl’ümüzde çok önemli bir Ticaret Odamız var. 132 yıllık geçmişi ile İnegöl’ün kalkınması ve gelişmesi için azimle çalışıyor, üyelerine sahip çıkıyor, sorunların çözümü için takiplerini sürdürüyor. Kıymetli İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ’ı, yönetimini, meclisini ve tüm çalışanlarını kutluyorum. İnegöl’ümüzün de büyük katkı verdiği mobilya ülkemizin önemli bir parçasıdır. Cari fazla vermekte, ülkemize net döviz kazandırmaktadır. Doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Türkiye, cesur girişimcileri ve maharetli ustalarıyla dünyada trend belirleyen öncü ülkelerden biri haline gelmiştir. Geçen yıl 190’dan fazla ülkeye 5 milyar dolardan fazla mobilya ihracatı gerçekleşti, bu sene bu rakamın 7 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Mobilyada kilogram başına 3 dolara ulaşan ihracat değeri genel ortalamanın 2 katına çıkmış ve ülkemiz önemli bir katma değer elde etmiştir. MODEF Fuarı gibi fuarlarımızın bu güçlenmede büyük katkısı vardır. Başta Yavuz Uğurdağ Başkanımız olmak üzere bu çalışmaları gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ortaya koydukları katma değerli ürünlerle İnegöl ismini güçlendiren ustalarımıza, firmalarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Heyecanlıyız, 47. Uluslararası mobilya fuarımız için bir aradayız. Mobilyacılarımız güzel hazırlıklarını tamamlayıp yeni ürünlerini tasarladılar, yeni argelerini akıllı, estetik, ergonomik ve mimari anlamda güzel eserlerini ortaya koydular. Şehrimiz bu serüvene 1500’lü yıllarda başlıyor. Osmanlı döneminde kadırgalara kürek imalatı yapıyoruz, günümüzde ev mobilyaları ve farklı endüstrilere evriliyor. İşin evvelinin olması devamının olacağını da gösteriyor. Mobilya sektörünü bu hale getiren İnegöllü mobilyacılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnegöl sadece mobilya fuarıyla anılmıyor, beraberinde verimli arazileriyle, tarımıyla, turizmiyle ve her anlamda kendinden söz ettiriyor. Bu çalışmalar kolay olmuyor, bir ve beraber çalışıldığında her şeyin olacağına inanıyorum. Katkılarla güzel şeyler oluyor ve olacak da. Gelecekte nice güzel fuarlar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir ilk olan küçükbaş hayvancılık festivalimizi gerçekleştirdik. Refahı artırmanın yolu üretimden geçiyor. Fuarın oluşmasında emeği geçen kıymetli MODEF Başkanımıza ve yönetimine, mobilyacılarımıza, üreticilerimize, sektör temsilcilerimize teşekkür ediyor, fuarımızın bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Burada bir hikaye var, çok eski tarihlerde başlamış ama ilk ustalarından tutun emeğini veren, katkısını veren bir tarih var, tecrübe var. Ölenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık sıhhat diliyorum. Bu hikaye bir pazaryerinden başlamıştı, Allah’a şükürler olsun buralara, ciddi yerlere geldi. Hikmet Başkanı rahmetle anmak lazım. 2002 senesinde fuar burada geldi, ne kadar büyük bir vizyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha sonra 4 katına çıkarılması esnasında bizlerin de katkıları olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2016’da Belediye hisselerini İMOS’a devrettik ki Ticaret Odası ile birlikte olduğu için. İnşallah Yavuz kardeşimiz bu çıtayı daha da yukarılara çıkarıyor. Burada her kardeşimizin ayrı gayretleri var. Bazı sıkıntılar da var ama hayat devam ediyor, kendimizi yenilememiz lazım. Bu işi zamanında düşünen ağabeylerimiz aslında bir alanı fuar olarak değil bir şehri fuar olarak düşünmüşler, tasarlamışlar. Bir berber de lokantacı da diğer esnaflarımız da çok heyecanlılar, 1 hafta boyunca burada müthiş bir ticaret olacak. Bu büyük bir heyecan. Bugüne kadar gösterilen bu birlik ve beraberlik ile işgücünde sıkıntı yaşanmaması adına okullarımızın desteklenmesi adına Belediye, İTSO, İMOS ve devletin kurumlarıyla dayanışmaya ihtiyaç var. Bu sinerji değer olarak dönüyor. BTSO Başkanımız burada, Borsa Başkanımız da burada. Pandemi bazı fuarları aksattı ama Bursa’da bugün 13-14 tane alanlarında kapış kapış giden fuarlar hayata geçiriliyor. Nasip olursa yarın Bursa’da Tarım Fuarı başlıyor. İlgili kurum kuruluşlar birlik ve beraberliği sağlarsa başarılmayacak iş yok. Dünyanın ekonomik krizi konuştuğu bir dönemde olsak daha hayat devam ediyor ve bu krizler büyümek, gelişmek için önemi bir fırsat. Artık kurumlarımız, devletimiz çok tecrübeli ve beraberinde özel sektörün geldiği nokta da takdire şayan. Fuarımız bereketli ve bol kazançlı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “Her fuarla birlikte hep beraber üreterek sergilenen ürün ve ziyaretçi sayısı bakımından büyüyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde, gelişmesinde ve şehrimizin tanıtımı olması noktasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Günümüzde 4.500 civarında mobilya işletmesine ulaşmış İnegöl’ün İnegöl mobilyası ve mobilya yan sanayisiyle birlikte ülkemize büyük katkıları var. Türkiye’nin 16. Büyük sanayi merkezi konumuna eriştik. Bu noktada sanayicimizin önünü açmak için politikalar gerçekleştiriyoruz. Ağaç İşleri İhtisas OSB haricinde yeni sanayi alanlarının planlanmasını sürdürüyoruz. Devletimiz pazar araştırma, yurtdışı pazar destekleri gibi çalışmalarıyla ürünlerinizin dış ülkelerde de sergilenmesi adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Ar-ge ve inovasyonlar, yeni üretim yöntemlerini artırılması ile üretim maliyetleri düşürülerek ürün nitelikleri de artırılacaktır. Bu da sektörümüzün marka değerini ve rekabetçiliğini artıracaktır. Tüm üreticilerimizi üretim stratejileri bakımından ar-ge ve inovasyon kültürünü edinerek hibe programlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, “İnegöl, Türkiye’nin mobilya merkezi ve ulusal düzeyde de uluslararası alanda da liderlik konumunu her yıl güçlendirerek sürdürmektedir. Benden önce bu sektörün gelişimi kıymetli konuşmacılar tarafından dile getirildi. Bizim buradaki görevimiz ülkemizin ve İnegöl’ümüzün daha da gelişmesi adına sanayicilerimizin ihtiyaç duydukları sanayi alanlarını onlara en kısa zamanda temin etmek ve bu alanları genişleterek ihracattaki payımızı her geçen yıl artırmaktır. Bu noktada ilçemizdeki Ağaç İşleri İhtisas OSB’de ihtiyaç duyulan yeni sanayi alanlarının tahsislerini yapmaya başlayacağız. Ondan sonra da ihracat rakamlarımızın kat ve kat artacağına inanıyorum. Bu başarının gerçek mimarları olan üreticilerimizi tebrik ediyor, fuarımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri fuarı gezerek, stant açan firma temsilcilerine hayırlı işler dilediler.