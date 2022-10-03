Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan mobilya imalathanesinde yük asansörü düştü. Kaza sonucu asansörün içinde bulunan 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesinde bulunan yük asansörü koptu. Zemine çakılan asansörde bulunan Kemal D. (55) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından ambulansa bindirilerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.