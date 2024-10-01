Açılışa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar, yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere birçok üretici katıldı.

“İNEGÖL, TÜRKİYE’YE VE DÜNYAYA ÖRNEK OLMUŞ BİR İLÇE”

Fuar açılışında konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ticaretin, sanayinin, üretimin, ihracatın merkezindesiniz. Mobilyanın başkentindesiniz. İnegöl’ümüz 1.8 milyar dolar ekonomik büyüklük, 1.5 milyar dolar ihracat, 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmuş bir ilçemiz, bir sanayi şehrimiz. Bu bağlamda tabi yıllardan beri bu rakamlara ulaşmak adına yatırım yapan, risk alan, cesaret gösteren tüm esnaflarımıza, ticaret erbabımıza ve sanayicimize ben teşekkür etmek istiyorum. Bu rakamların oluşmasında en önemli katkıyı yüzde 56’lık dilimle mobilya sektörü vermekte ve onun akabinde de İnegöl ekonomimizi, tekstil sektörümüz, metal sektörümüz ve tarım sektörümüz desteklemekte. Bir rakam vereceğim, 2004 yılında mobilya ihracatı 24 milyon dolardı. 20 sene sonra İnegöl’ümüzün mobilya ihracatı 823 milyon dolara ulaşarak 25 kat bir büyüme gerçekleştirdi. Tabi bu büyümenin en önemli etkenlerinden birisi yerel yönetimlerle, genel yönetimlerle birlikte sanayicimizin yapmış olduğu yatırımlar ve bu tür fuar organizasyonları bu rakamların büyümesinde çok önemli katkı sağlamaktadır. Yıllardan beri bu sektör dünyanın birçok ülkesinde Asya’da, Avrupa’da, Amerika’da, Afrika’da, fuar organizasyonları gerçekleştirerek başta İnegöl mobilya sektörünü ve genellikle Türkiye mobilyasını dünyaya tanıtmıştır. İhracata yönelik düzenlediğimiz bu fuarda tüm firmalarımıza önemli bir gelişmenin de ve saygı değer protokolümüze, misafirlerimize müjde vermek istiyorum. Tofex projesi ile Amerika Birleşik Devletlerinde yeni bir pazarın kapılarını açıyor, ihracatın ve uluslararası ticaretin merkezine İnegöl’ümüzün adını altın harflerle yazdırıyoruz. Tofex tüm sektörlerdeki firmalarımızın ABD pazarına ihracat yapmalarını bu pazarda yeni müşterilerin kazanımlarını sağlamak için İnegöl Ticaret ve Sanayi odası tarafından yürütülen bir projedir” dedi.

“BUGÜN 200 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, “Türkiye mobilya sektörü tasarımda, kalitede, dünya ticaretinde kendinden övgüyle bahsettirdi. Bu dünya rakamlarına girdi. Dünyada takip edilen bir sektör varsa bu etkinliklerin devamı çok önemli. 51. yıl az değil. Bu başarının temel noktası nedir diye baktığımızda son 20 yıldaki istikrarlı ortam ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracatı, yatırım teşvik etmesi bizim güç kaynağımız. Mobilya sektör girişimcisinin imalata dayanmış olması ve teşkilatlandırması. Dernek ve federasyonlarımızla bir araya geldik. Bir sinerji oluşturduk. Mobilya sektörünü çok güçlendirdi. Bu başarının temelinde bu teşkilatlandırmayı burada da yapmadık. Avrupa ve Dünyanın yönetim kurulundayız. Bu başarı grafiğinden kaynaklanıyor. 45.200 tane mobilya üreticisi var. Bu üretimle imalatçı firmalar %10u mobilyanın. İmalatta biz varız. İkinci nokta istihdam noktası. Dolaylı olarak 500.000 kişi. Türkiye mobilya sektörü Türkiye’nin büyümesinden %25 daha fazla büyümüş. Türkiye’nin bütün sektörlerinin de müşterisi olduğu için sanayi sektöründe bu kadar büyüme çok önemli bir rakam. Yerel kalkınmayı direkt sağlıyor. Bugün 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 20 yıl önce dünyanın 30’uncu sıralarındayız. Şu an 7. Sıradayız. Geçen seneye nazaran bir dönemsel sıkıntı oldu. Biz bunu da paylaşmamız lazım, bir yerde yapısal sorunumuz var. 2008’deki Dünya Krizi olduğu zaman Türkiye teğet geçecek dendi. Çünkü Türkiye üretim ve ihracata dayandı. Çok düşünmemiz gereken nokta sanayi üretimi içerisindeki ihracat oranı %19’lara düştü. Biz imalatçı olma özelliğimizi kaybediyoruz. Hiçbir ülke milli geliri 25 bin dolara gelmeden hizmet sektörü önüne geçmemeli. Enflasyon üretimle, ihracatla çözülür. Şu an döviz kuru durmasının sebebi. Rekabetçi değiliz. Çok pahalı olmaya başladık. Bunun dönemsel olduğunu biliyoruz. Merkez bankası business kart olarak alışveriş kartlarının 6 ayını 3 aya düşürdü. Esnaf için kredi kartları önemli bir nokta. Ucuz krediye ulaşmanın imkanı. En az 9 aya yükseltilmeli. Tüketicideki vade farklarının bizde kalacak şekilde biz kredi kartlarıyla ödemek istiyoruz. En az tüketiciye 18 taksit yapma imkanımızın olması lazım. MODEF fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"İNEGÖL’ÜN İHRACATININ %55’İ MOBİLYA SEKTÖRÜNDEN SAĞLANIYOR"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “51. Mobilya Fuarını düzenliyoruz bu çok kıymetli. Aslında son günlerde en çok üzerinde durulan kavram sürdürülebilirlik. Bir kentin coğrafyasında tutunabilmesi 3 duruma bağlı. Tarihi miras, coğrafi zenginlik, yerel kabiliyet. İnegöl dediğimizde 1.2 milyar dolardan fazla ticaret hacmi demektir. Türkiye’de 8. il konumunda. Bu ihracatın %55’i mobilya sektöründen sağlanıyor. Bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. İnegöl’deki tüm paydaşların bir ve beraber hareket etmesi çok kıymetli. Siyasetiyle, iç dünyasıyla, farklı da olsa hem gündemde İnegöl’ün mobilyası ve ihracatı var. Önümüzdeki 50 yılda Türkiye’nin ihracatı önünde olacak. Buraya çok güzel yatırım yapmışsınız tebrik ediyorum. Hayırlı bereketli fuarlar diliyorum” dedi.

“İNEGÖL’E GELEN ALIM HEYETLERİ YENİ TREND ÜRÜNLERİ GÖRMÜŞ OLACAKLAR”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün 51.Uluslararası Mobilya Fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı son derece onurluyuz, gururluyuz ve heyecanlıyız. Hazırlıklarını tamamlayan, yeni nesil mobilyaları hazırlayan, fonksiyonel, akıllı, tasarımsal, özgün mimari ile çalışan tüm mobilyacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnegöl’e gelen alım heyetleri yeni trend ürünleri görmüş olacaklar. Alışverişlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl 51.si gerçekleştirilen Mobilya Fuarının serüveni çok daha geçmişe dayanıyor. Özellikle 1.500’lü yıllarda Osmanlı döneminde kadırgalara kereste ve kürek imalatıyla başlayan serüven bugünlere kadar gelmiş durumda. İnşallah bundan sonraki süreçte de gelişim kaydetmeye devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gereken pek çok konu ve konu başlığının olduğunu ifade ediyoruz. İnegöl’ümüzde mobilyayı da, tarımı da, turizmi de, ticareti de bundan sonrasında da daha güçlü konuşmaya devam edeceğiz. Emeği ve katkısı olan tüm katılımcı ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mobilya Fuarımızın İnegöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“BİZ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMAYA HAZIRIZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Seneye inşallah 41 kere maşallah diyeceğiz. 51. kez bu fuar açılıyor. Hem İnegöl’e hem Bursa’ya hem de ülkemize değer katan bir üretim merkezindeyiz. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün 51. Kez kapılarını açtığımız fuar son derece önemli. Fuarımıza hem verimli olması açısından, hem de kazançlı olacak olması açısından gelecek olan misafirlerimizin dünya pazarlarında daha çok yer bulmasını arz ediyoruz. Yavuz başkanımızla zaman zaman görüşüyoruz. Biz elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Birçok fuara katılmaya çalışıyorum. Ürettiğiniz değer son derece kıymetli. İhracatçının önünün açılması gerekiyor. Mobilya ihracatı konusunda desteklerin olması gerekiyor. Ben 51. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bol kazançlar diliyorum” dedi.

“ÜRETİMİYLE, TASARIMIYLA, İSTİHDAMIYLA, İHRACATIYLA, BİRLİK VE BERABERLİĞİYLE ÇOK ÖNEMLİ İŞLER BAŞARMIŞ BİR ŞEHİR”

AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, “Yavuz başkanımın dediği gibi mobilyanın başkentindeyiz. 51.sini düzenliyoruz, 40 yıl olmuş. Şükürler olsun, 41 kere maşallah diyelim. Tabi mobilyanın başkenti tabirini biz yıllardır kullanıyoruz. Hani bu bir özgüven ve kendini beğenmeyle alakası yok. Bunun gereklerini de yerine getiriyor bu şehir. Gerçekten üretimiyle, tasarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla, birlik ve beraberliğiyle çok önemli işler başarmış bir şehir. İhracat konusunu TİM başkanımız anlattı, mobilya endüstrisinin en önemli üretim alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla bizim için mobilya; bir yaşam biçimi, İnegöl için. İnegöl’de insanlar, bir sloganımızda; bir fuardan fazlası diye bir sloganımız var. Yani klasik fuarcılık anlayışının dışında sadece bu mekan da, bu fuar uygulaması yapılmıyor. Şehrin tamamında çarşılarımızda, mobilya AVM’lerimizde bu fuar şölen havasında tüm şehre yansımış durumda” dedi.

“HİZMETİNİZDE OLDUĞUMUZU VURGULAMAK İÇİN GELDİM”

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, “51. Uluslararası Mobilya Fuarı vesilesiyle gerek yurt dışından gerek yurt içinden gelen kişilere hoş geldiniz diyorum. Bu fuarın Bursa’mıza, Türkiye’mize, İnegöl’ümüze hayırlı olmasını diliyorum. Hizmetinizde olduğumuzu vurgulamak için geldim. Bu fuara emek katan bütün kardeşlere, vesile olanlara, içerisinde dolaşıp nefes alanlara şahsım ve Bursa Valisi olarak teşekkür ediyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle İnegöl Mobilya Fuarı açıldı.