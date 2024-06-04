TOPLAM İHRACATIN %56’SI

Resmi verilere göre İnegöl’de tekstil sektörü 2014 yılına kadar en fazla ihracat yapan sektör konumundaydı. Bu yıldan sonra liderliği devralan mobilya sektörü her yıl ciddi anlamda ihracatını arttırdı. 2015 yılında başlayan liderlik, 2023 yılında da devam etti. Toplam ihracatın %56’sını gerçekleştiren mobilyacılar adeta tarih yazdı.

TEKSTİLDE CİDDİ DÜŞÜŞ

Mobilya sektörünün son 12 yıldır yakalamış olduğu yükselme trendi, 2023 yılında %14’lük bir artışla devam etti. Tekstil sektörünün ihracatı ise 2023 yılında düşüş gösterdi. Sektör 2022 yılında İnegöl’ün toplam ihracatın %16’sını gerçekleştirirken, bu oran 2023 yılında %12’de kaldı. Orman Ürünleri ve Kimya’nın toplam ihracat içerisindeki payında düşüş görülürken, Gıda, Otomotiv Yan Sanayi ve Makine & Metal ve Diğer sektörlerin ihracattan aldıkları pay arttı.

FARKLI İŞ KOLLARINA YÖNELİM VAR

Tekstil sektöründe ki ihracat rakamlarında yaşanan düşüşün, İnegöl’de yer alan dev firmaların farklı iş kollarına eğilim göstermesinden kaynaklandı. Sektörün devleri ülke genelinde ve farklı ülkelerde başta enerji olmak üzere, gıda, su ürünleri ve tarım alanında ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Her ne kadar tekstil alanında ihracat rakamları düşse de yaptıkları farklı yatırımlarla güçlenmeye ve büyümeye devam ettiler.

YILLARA GÖRE RAKAMLAR

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının her yıl yayınladığı ekonomi raporlarına göre Mobilya sektöründe 2014 yılında yapılan ihracat 343 milyon 335 bin 655 dolarken bu rakam %139.79 artarak 2023 yılı sonu itibariyle 823 milyon dolar 304 bin 235 dolara yükseldi. Tekstil sektöründe ise 2014 yılında gerçekleştirilen ihracat 367 milyon 336 bin 153 dolarken 2023 yılı sonu itibariyle tekstil ihracatı % 49.96 azalarak 186 milyon 788 bin 648 dolara geriledi. Böylece mobilya sektörü ihracatta büyük fark atarak liderlik koltuğunda yalnız kalmış oldu.

İşte yıllara göre ihracat rakamları…