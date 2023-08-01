Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada motosiklet devrildi; 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza bu sabah 04.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu mahallesine seyir halinde olan sürücü Ahmet Bayram(23) yönetimindeki 54 AHT 864 plakalı motosiklet, sürücüsün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı, arkasındaki arkadaşı Mustafa Denizhan(22) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine 112, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Denizhan(22)'ın ölümünü tespit ederken, ağır yaralanan sürücü Ahmet Bayram ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması bulunan Bayram, daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.