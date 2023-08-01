Bursa'da bu yıl 61. si gerçekleşen festival, Yıldız Tilbe’nin konseriyle muhteşem bir final yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61’si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, söz yazarı, besteci ve usta yorumcu, Yıldız Tilbe’nin akıllardan çıkmayacak konseri ile son buldu. Oyak Renault’un etkinlik sponsoru olduğu konserde, ünlü sanatçı dillerden düşmeyen bestelerini Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran Bursalı hayranları için seslendirdi.

Hem duygulandırdı, Hem coşturdu

Türk pop müziğinin tartışmasız en iyi sanatçılarından biri olan Tilbe, sahneye ilk olarak“Delikanlım” şarkısıyla çıktı. Hüznü ve coşkuyu aynı anda yaşattığı şarkılarına, hayranlarının da eşlik ettiği sanatçının, muhteşem performansı halk tarafından büyük alkış aldı. Dansları, seyircilerle diyaloğu ile kalpleri fetheden Tilbe, “El Adamı”, “Çabuk Olalım Aşkım”, “Aşk Laftan Anlamaz ki”, “Kandıramazsın Beni” ve “Haberin Olsun” gibi unutulmaz şarkıları ile seyircileri hem duygulandırdı, hem coşturdu. Konserinin ardından Açıkhava Tiyatrosu’ndan ayrılırken, kendini bekleyen hayranlarını kırmayan Yıldız Tilbe, Bursalı sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Konser sonunda sanatçıya muhteşem gece için Alinur Aktaş tarafından teşekkür plaketi sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 35. Altın Karagöz Halk Dansları ile birlikte 7 Temmuz’da başlayan ve 14 Temmuz’dan itibaren birbirinden değerli sanatçıları Bursalılarla buluşturan Uluslararası Bursa Festivali’nin 61. sinin Yıldız’lı bir konserle sonuna gelindiğini söyledi. Birçok özelliğinin yanı sıra Bursa’nın bir kültür sanat şehri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “61 yıldır hiç ara vermeden devam eden Türkiye’nin en uzun soluklu festivali olan Uluslararası Bursa Festivali, renkli bir kültüre sahip Bursa’mızı daha da renklendiriyor. 61 yıllık bu kervanın devam etmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe’nin enerjisine ve performansına hayranlığını dile getiren Başkan Aktaş, bu yıl festivalin 61. kez Bursalılarla buluşmasına katkı sağlayan tüm sponsorlarımızla birlikte, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanı ve çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Alinur Aktaş’ı sahneye çıkarken “Bursalı mısın Kadifeli Gelin” şarkısıyla karşılayan ünlü sanatçı, bu şehri çok sevdiğini söyledi. Bursa’nın havasına ve özellikle kaplıcalarına hayran olduğunun altını çizen Tilbe, bu konserde kendisini yalnız bırakmayan Bursalı hayranlarına teşekkür etti.