Mahmudiye Mahallesi Gürbüz sokak üzerinde otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Gürbüz sokak üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan Mustafa Eymen Ç. (10) aniden yola çıkan kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada karşı istikametten gelen Vehbi K. yönetimindeki 16 ADV 218 plakalı otomobile çarpan küçük çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuk, burada tedavi altına alındı.

Seher Yaşa