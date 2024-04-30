Kaza Mahmudiye mahallesi Çavdar sokak ile Karagölet caddesinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Karagölet caddesi üzerinde seyreden sürücü Yasin A. Yönetimindeki 16 BGR 327 plakalı motosiklet, Çavdar sokaktan çıkan Sürücü Elif Yağmur A. yönetimindeki 10 ADD 249 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESNAFLAR ÇAĞRI YAPTI

Çevredeki esnaflar, bu noktada sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI