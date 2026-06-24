Federasyon ve Dernek Yönetim Kurulu iş birliğiyle ortaklaşa düzenlenecek olan dev organizasyonda, 3 Temmuz'daki Federasyon ev sahipliğinde daha dolu bir program sizleri bekliyor, diğer 4-5 Temmuz'da ise dernek olarak sahne alınacak. Dernek Yönetim Kurulu marifetiyle Muhteşem bir organizasyon ile 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde sizlere akıllarda iz bırakacak.

Gürcistan'dan İki Özel Ekipler ve Ansambli Riraşi Sahne Alacak

Festivalin içeriği ve programına dair yönetim kurulu adına açıklamalarda bulunan İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Recep Küpçüoğlu, İnegöllüleri muhteşem bir organizasyonun beklediğini müjdeledi.

Başkan Küpçüoğlu, festival kapsamında derneğin gururu olan İnegöl Chveneburebi Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra, Gürcistan’dan gelecek olan muhteşem misafir dans ekiplerinin ve Gürcü müziğinin sevilen grubu Ansambli Riraşi’nin sahne alacağını belirtti.

Başkan Küpçüoğlu’ndan Tüm İnegöl Halkına Davet

Kültürel bağları güçlendirmeyi ve Kafkas Gürcü Kültürünü ve folklorunun gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade eden Dernek Başkanı Recep Küpçüoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Büyük bir emekle hazırlanılan, Kafkas Gürcü kültürünün tüm zarafetini ve coşkusunu gözler önüne serecek olan muhteşem bir festival sizleri bekliyor. Bu büyük coşkuya ortak olmak adına tüm İnegöl halkımızı, hemşerilerimizi ve camiamızı festivalimize davet ediyoruz."

3 Günlük Festival Programı ve Akışı:

Görsel ihtişamı ve güçlü koreografileriyle izleyenleri büyüleyecek olan festivalin 3 günlük takvimi ise şu şekilde açıklandı:

* 03 TEMMUZ CUMA: * Saat: 20:30

Yer: Amfitiyatro

* 04 TEMMUZ CUMARTESİ: * Saat: 20:30

Yer: Amfitiyatro

* 05 TEMMUZ PAZAR: * Saat: 16:00

Yer: Dernek Bahçesi

Kafkas Gürcü Kültürünün ve ezgilerinin, büyüleyici halk danslarının ve dostluk rüzgarlarının eseceği bu eşsiz festivali kaçırmak istemiyorsanız, ajandanızda şimdiden yer ayırın!