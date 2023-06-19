Orhaniye mahallesinde polisi görüp kaçarken yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Olay Orhaniye mahallesi Botanik park mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, aranan başka bir şahsı aramaya başladı. O sırada polisi gören bir şahıs, kaçmaya başladı. Koşarken işletmenin çarptığı camının kırılması üzerine yüzünden yaralandı. Polis ekipleri şahsı kısa sürede yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli C.L., olay yerine sevk edilen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Şüpheli tedavinin ardından gözaltına alındı.

Seher Yaşa