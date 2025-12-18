TÜRK-İŞ ile Hacettepe Üniversitesi'nce Çalışma Hukuku Sempozumu düzenlendi. TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku oturumlarında, çalışma hayatının güncel sorunları ele alındı ve çözüm önerileri paylaşıldı.

"Komisyonda Sözümüz Dinlenmiyor"

Programın açılış konuşmasını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atalay, 19 senedir asgari ücret tespit sürecinin içerisinde olduğunu belirterek, "12 senedir geçim ücreti oldu asgari ücret. Ben başkan oldum o dönem bizim asgari ücretle işçimiz yoktu bu dönemde de yok. Ne oyum var ne yetkim var, ne sözüm dinleniyor. Zarfı açıp olanı söylüyorlar yine ihale bize kalıyor. Kaç para olup olmadığını bilmiyoruz. Demokrasiden yana olmaya devam ediyoruz ama olanları da söylemeye devam ederiz. Asgari ücrette yetkimizin olmadığını anlattım. Emekli, işçi zor durumda, asgari ücretli zor durumda. Emekli 17 bin lira alıyor. 70 bin lira alan emekli de var. Öyle bir düzenleme yapılmalı ki 17 bin lira alan emekliyi refah seviyesine çıkarmamız gerek" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız Komisyonu Sabote Etmek Değil"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının bugün gerçekleştirileceğini hatırlatan Atalay, "İşte bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Ben katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmazlar. Ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı ki. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" diye konuştu.

Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e Ziyaret

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan sürpriz bir hamle geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne giderek Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Görüşme Sonrası Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Asgari ücret zammı için süreci başlattık. Bugün de ikinci toplantımızı yapacağız. Daha öncede söylediğimiz gibi sosyal diyaloğu sürdüreceğimizi söylemiştik. Bugün de TÜRK-İŞ Başkanı Ergün beyi ziyaret ettik. Bugün de bize komisyona katılmama gerekçelerini ilettiler. Herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da HAK-İŞ'i ziyaret edeceğim. Görüşlerini alıp komisyona ileteceğim." ifadelerini kullandı.

"Komisyonun Amacı Bu Zaten"

TÜRK-İŞ'in geçtiğimiz hafta enflasyon kaybı gibi taleplerinin sorulduğu Bakan Işıkhan, "Komisyonda görüşülüyor bunlar. Komisyonun amacı bu zaten. Rakamlar komisyona gelecek bu rakamlar. Komisyonda bunları savunacağız. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Aynı zamanda işverenlerimizin gelişimlerini girişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı ben belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Yine Aynı Noktadayız

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise "Yine aynı noktadayız. Geçen hafta 1,5 sayfa katılmama gerekçelerimizi ilettik. Bu toplantıda da anlattık. Biz dediğimiz noktadayız. Burada veriler ortada, kiralar ortada, gıdalar ortada. Asgari ücretlinin kayıpları ortada. Emeklilerin durumu ortada. Bugün de aynı şeyleri anlattık. Bir talebimiz olmadı." dedi.

TÜRK-İŞ'ten HAK-İŞ'e Ziyaret

TÜRK-İŞ'ten çıkan Bakan Işıkhan, bir diğer işçi konfederasyonu HAK-İŞ'i de ziyaret ettik. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşen Bakan Işıkhan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sosyal diyalog sürecini devam ettiriyoruz. Biraz önce TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile süreci gerçekleştirdik. Şimdi de HAK-İŞ Başkanımızla görüştük. Masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in masasına giderek görüşlerini aldık. Bu görüşleri komisyona ileterek sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayacağız." dedi.