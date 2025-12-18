İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. Soruşturma çerçevesinde bazı tanınmış kişiler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler için ise yakalama kararı verildi.

Gözaltına alınan isimler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Yakalama Kararı Çıkarıldı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldı.