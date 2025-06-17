Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde esnaf Hüseyin Burhan, odun ve kömür satışı yaptığı kayyum atanan fırınlara malzeme vermesine rağmen parasını alamadığını dile getirdi. Burhan, gazetemize yaptığı açıklamada, yaklaşık 33 bin TL’lik alacağının bir senedir ödenmediğini ve kendiyle muhatap olacak kimsenin kalmadığını söyledi.



Hüseyin Burhan, “Ben Mehmetçik caddesinde mahrukatçılık yapmaktayım, odun kömür satıyorum. Geçen sene yedinci aylarda başladık, fırınlara atanan kayyuma odun verdim. Bir kısmını aldım, bir kısmı 30 küsur bin lirasını bir senedir alamıyorum yaklaşık. Şimdi karşımda muhatap da bulamıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum.” dedi.



Burhan, vergisini ve KDV’sini ödediği halde ödemesi yapılmayan faturalar nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Yani ben ufak bir esnafım yani, paramız bağlı. Kimden alacağımız, o oraya yolluyor, o oraya yolluyor hiç kimse muhatap olmuyor. Onlar çalışıyor, ben burada zorluk çekiyorum. Kestiğim faturaların parasını alamadım yani, bunların vergisini ödedim, KDV’sini ödedim ama ben alacağımı alamadım. Tahsil edemedim yani.”

Burhan, fırınlara kayyum olarak atanan kadınla alışveriş yaptığını, o dönemde kendisine “Burası devlet malı, daha garanti sen korkma.” denildiğini de söyledi. Ancak aradan geçen bir yıla rağmen alacağını tahsil edemediğini belirtti.



“Firmada muhatap olarak hiç kimseyi bulamıyoruz. Yaklaşık 1 yıl doldu. Geçen sene Temmuz ayından beri bekliyorum. 1 ay sonra tam 1 sene olacak” ifadelerini kullanan Burhan, alacağının bir an önce ödenmesini isterken yardım çağrısında bulundu.