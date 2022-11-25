İnegöl Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği kampanya kapsamında, öğretmenlerine hediye kazanmak için adeta birbirleri ile yarışan öğrenciler 1 yılda toplanan atık pili 2 günde toplayarak İnegöl Belediyesine teslim etti. 441 kg atık pil toplandığı açıklandı.

Bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da sosyal farkındalık çalışmalarıyla şehrin gelişimine katkı sunan İnegöl Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında en fazla atık pil toplayan 3 sınıfın öğrencileri adına öğretmenlerine Akıllı Saat hediye edileceği duyuruldu. Kampanya, İnegöl adına adeta bir rekorla sonuçlandı.

ÖĞRENCİLER YARIŞTI, KAZANAN ÇEVRE OLDU

Kampanyanın duyurulmasının ardından, piller 21-22 Kasım tarihlerinde İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine teslim edilmeye başlandı. 2 günde toplam 33 sınıf en fazla pili toplayıp öğretmenlerine hediye kazanmak için kıyasıya bir rekabete girdi. Pillerin toplanmasının ardından 24 Kasım Perşembe günü sonuçlar İnegöl Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. 2 günde 441 kg pil toplandığı görüldü. Öğrencilerin öğretmenler için yarıştığı, aynı zamanda atık pilleri geri dönüşüme kazandıran bu kampanya ile çevre adına da önemli bir adım atılmış oldu. Normal dönemde 1 yıl gibi bir sürede toplanan 441 kg pil, bu kampanya ile 2 günde toplanmış oldu.

KAZANAN SINIFLAR BELLİ OLDU

Yarışmada en fazla pil toplayan sınıf, öğretmenleri Songün Türkyılmaz için yarışan ve 52,639 kg atık pil toplayan Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu 2F sınıfı oldu. Öğretmenleri Gül Taş için yarışmaya katılan İshakpaşa İlkokulu 1L sınıfı öğrencileri 52,625 kg ile ikinci olmayı başarırken, öğretmenleri Buse Er için atık pil toplayan Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 6A sınıfı öğrencileri ise 36,75 kg pil ile kampanyaya katkı verdi. Dereceye giren sınıfların öğretmenlerine ödüllerin protokol üyeleri tarafından takdim edileceği açıklandı.