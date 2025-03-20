Orhaniye Mahallesi sakinleri birlik ve dayanışma için sahur programı düzenledi. Programa eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Sahur programı sonrasında bir açıklama yapan Orhaniye Mahallesi sakinlerinden İbrahim Acar, “Orhaniye Mahallesi olarak birlik, beraberlik ve vefa amacıyla bir sahur programı düzenledik. Programımıza Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, abimiz Sayın Alinur Aktaş beyefendiyi, değerli siyasi büyüklerimizi, değerli Kulaca ve Mezit mahalle muhtarlarımızı ve değerli Orhaniye mahalleli dostlarımızı Furkan Et Lokantasında sahur programında ağırlamış bulunmaktayız. İyi ki varlar. Ayaklarına ve yüreklerine sağlık” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ